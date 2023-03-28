الولايات المتحدة تعلن زيادة تصنيع مقاتلات "إف-15" و"إف-35"

أعلن وزير القوات الجوية الأمريكي فرانك كيندال، زيادة تصنيع مقاتلات "إف-15 EX" و"إف-35" من الجيل الخامس.

وقال كيندال: "إننا نزيد من صناعة طائرات "إف-15 EX" و"إف-35"". ولم يكشف كيندال عن أي أرقام.

وأكد قادة البنتاغون في وقت سابق على أهمية استعداد الجيش الأمريكي لمواجهة محتملة مع الصين، وطالبوا بزيادة موازنة الدفاع 40 في المئة عن العام الماضي.

ووافق الكونغرس الأمريكي على موازنة وزارة الدفاع المقترحة البالغة 842 مليار دولار والتي من شأنها تحديث القوات في آسيا وحول العالم.

المصدر: تاس