البنتاغون: رفض الصين بحث مسألة منع الانتشار النووي مع الولايات المتحدة يهدد بأزمة كبيرة

أفاد مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جون بلامب، بأن امتناع الصين عن الدخول في حوار مع الولايات المتحدة، حول منع الانتشار النووي، يهدد بحدوث أزمة كبيرة.

وأوضح بلامب خلال جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي، أن الصين تعمل على تحديث قواتها النووية، ولا تظهر أي رغبة في بحث مسألة منع الانتشار النووي مع الولايات المتحدة، ويمكن أن يؤدي هذا الرفض في نهاية المطاف لوقوع حسابات خاطئة وسوء تقدير يدخل الجميع في أزمة كبيرة".

ووفقا له، فإن اللحظة الحالية تشكل تحديات كبيرة لواشنطن، نظرا إلى "استثمار روسيا والصين في الأسلحة والقوات النووية التي تمتلكانها، بهدف إبقاء الولايات المتحدة وحلفائها في خطر".

المصدر: نوفوستي