استدعاء السفيرة النرويجية في جورجيا بعد منح سآكاشفيلي جائزة "لتعزيزه حقوق الإنسان والديمقراطية"

أفادت قناة "روستاوي-2" باستدعاء السفيرة النرويجية في تبليسي هيلين ساند إلى الخارجية الجورجية بعد منح الرئيس الجورجي السابق سآكاشفيلي جائزة "لتعزيزه للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأضافت القناة أن السفيرة النرويجية قد غادرت مبنى وزارة الخارجية الجورجية دون أي تعليق للصحفيين.

وحصل الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، على جائزة "سيور لينيبريكي" النرويجية في 25 مارس الجاري. وفي مراسم منحها أقيمت في أوسلو تم تسليم الجائزة إلى والدة الرئيس السابق غيولي ألاسانيا وابنه نيكولوز. وقال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، الاثنين الماضي، إن منح سآكاشفيلي هذه الجائزة هو بمثابة منح الجائزة للإرهابي النرويجي أندرس بريفيك الذي قتل أكثر من 70 شخصا.

ووصل سآكاشفيلي إلى جورجيا بشكل سري قبل يوم واحد من الانتخابات المحلية التي جرت في البلاد في أكتوبر عام 2021. وبعد ذلك تم اعتقاله ونقله إلى سجن بمدينة روستاوي. ويواجه الرئيس الجورجي السابق تهما جنائية عديدة بما فيها تنظيم مقتل المصرفي ساندرو غيرغولياني في عام 2006. وفي 6 فبراير الماضي رفضت محكمة تبليسي طلب محامي الرئيس السابق بالإفراج عنه لأسباب صحية.

المصدر: تاس