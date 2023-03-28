فرنسا.. استمرار المظاهرات احتجاجا على رفع سن التقاعد

انطلقت احتجاجات حاشدة، اليوم الاثنين، في شوارع العديد من المدن الفرنسية الكبرى، احتجاجا على مخطط الحكومة تعديل نظام معاشات التقاعد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، إحراق المتظاهرين للمتاريس في مدينتي رين وغانغان، ونشبت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في مدينة مرسيليا.

ومن جانب آخر، قام العمال بإغلاق خطوط السكك الحديدية في محطة غار دي ليون في الدائرة الـ12 بباريس، ومن المتوقع أن تشهد العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات كبيرة.

وفي سياق آخر، أفاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، باحتجاز 271 شخصا خلال احتجاجا يوم أمس في باريس.

المصدر: RT