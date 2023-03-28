بالفيديو.. مسؤول كندي يغادر اجتماعا للمعارضة الإيرانية

أفاد موقع إيران بالعربي، بأن مسؤولا كنديا غادر اجتماعا للمعارضة الإيرانية، بعدما انتقدت معارضة إيرانية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

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وقال الموقع إن مساعد وزير الخارجية الكندي راب أوليفانت غادر اجتماعا للمعارضة الإيرانية بعد انتقادات وجهتها الناشطة الإيرانية المعارضة للجمهورية الإسلامية "مسيح علي نجاد" لرئيس الوزراء الكندي بسبب عدم اتخاذه "الاجراءات اللازمة" بتصنيف الحرس الثوري في قائمة الارهاب.

وتعد مسيح علي نجاد، من أبرز وجوه المعارضة الإيرانية في الخارج التي تخوض حملة ضد الحجاب.

المصدر: إيران بالعربي