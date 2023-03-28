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الخارجية الروسية: لافروف وعبد اللهيان يلتقيان في موسكو غدا الأربعاء

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الخارجية الروسية: لافروف وعبد اللهيان يلتقيان في موسكو غدا الأربعاء
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان غدا الأربعاء في موسكو.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، ونشر في صفحتها على "تلغرام" أن الوزيرين سيناقشان أثناء لقائهما في موسكو مجموعة واسعة من مسائل جدول الأعمال الدولية والإقليمية والثنائية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبحث الطرفان بشكل خاص الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما سيتم النظر في الوضع في سوريا وما حولها والقضايا الخاصة بمنطقة بحر قزوين والأوضاع في أفغانستان واليمن ومنطقتي وراء القوقاز والخليج العربي، بالإضافة إلى تسوية قضية الشرق الأوسط.

وتابع أن الجانبين الروسي والإيراني سيتناولان أيضا آفاق تطبيع الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية الاستئناف المعلن للعلاقات بين إيران والسعودية.

المصدر: RT

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