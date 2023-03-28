تبليسي.. احتجاجات ضد قرار النرويج منح سآكاشفيلي جائزة "لتعزيزه حقوق الإنسان والديمقراطية" (فيديو)
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شهدت العاصمة الجورجية تبليسي، احتجاجات حاشدة، ضد قرار النرويج منح الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل سآكاشفيلي، جائزة "لتعزيزه حقوق الإنسان والديمقراطية".
وأظهر مقطع فيديو متداول، تجمع معارضي ساكآشفيلي، أمام مبنى السفارة النرويجية في تبليسي، تنديدا بهذا القرار.
وأفادت منظم الاحتجاج، تورنيك مولاشفيلي، بأن منح سآكاشفيلي، هذه الجائزة هو استخفاف وإهانة للشعب الجورجي.
المصدر: سبوتنيك