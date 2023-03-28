كوريا الشمالية تجري اختبارات جديدة على غواصة مسيّرة نووية

أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن وسائل إعلامية في كوريا الشمالية أنه في الفترة من 25 إلى 27 مارس، اختبرت بيونغ يانغ مرة أخرى غواصة مسيّرة قادرة على حمل رأس حربي نووي في بحر اليابان.

وقالت الوكالة إن وسائل إعلام كورية شمالية تحدثت عن إجراء اختبارات جديدة لغواصة "هيل-1" في الفترة من 25 إلى 27 مارس، حيث أبحرت الغواصة تحت الماء لمدة 41 ساعة و27 دقيقة في بحر اليابان بشكل بيضاوي وعلى شكل 8 في المنطقة المائية المحددة، ووصلت إلى الهدف صباح يوم 27 مارس في البحر قبالة سواحل مدينة خوداي في محافظة هامغيونغ الشمالية بكوريا الشمالية. ونجح الجهاز في تفجير "رأس حربي تجريبي" تحت الماء.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "نتيجة للتجربة، تم التأكد من موثوقية وسلامة نظام السلاح، وتم تقييم جميع المؤشرات التكتيكية والفنية للغواصة بدقة".

وأعلنت الوكالة في بيان منفصل أنه في 27 مارس، نفذت كوريا الشمالية محاكاة انفجار نووي باستخدام صواريخ باليستية تكتيكية "أرض-أرض" على ارتفاع 500 متر.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان يوم الاثنين حلقوا مسافة حوالي 350 كم، وكان أقصى ارتفاع للرحلة 50 كم.

ويعد هذا هو الإطلاق العاشر للصاروخ منذ بداية العام، وفي ثماني حالات اختبرت كوريا الديمقراطية صواريخ باليستية.

المصدر: نوفوستي+تاس