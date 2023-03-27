هيرش: لم أفاجأ برفض مجلس الأمن مشروع القرار الروسي حول تفجير "السيل الشمالي"

أكد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أنه لم يفاجأ برفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي أعدته روسيا والصين، ويدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في تفجير "السيل الشمالي".

وقال هيرش ردا على طلب للتعليق على التصويت: "بالطبع. لماذا يحتاجون إلى ذلك؟ ماذا توقعتم منهم أيضا؟ لو كان الأمر على خلاف ذلك، فسيكون ذلك خبرا".

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وأضاف: "الأمر مثيرا للاهتمام مع البرازيل".

ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته روسيا والصين لإطلاق تحقيق دولي في تفجير "السيل الشمالي". وصوتت روسيا والصين والبرازيل لصالح مشروع القرار، وامتنعت ألبانيا وبريطانيا والغابون وغانا ومالطا وموزمبيق والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا والإكوادور واليابان عن التصويت.

المصدر: نوفوستي