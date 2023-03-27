الشرطة الأمريكية: إطلاق النار على مدرسة ناشفيل نفذته متحولة جنسيا

أعلن قائد شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية، جون دريك، أن إطلاق النار في المدرسة الابتدائية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين، نفذته امرأة متحولة جنسيا خططت للهجوم مسبقا.

وأشار دريك إلى أن التحقيق يعمل على تحديد الدوافع المرتبطة بتغيير الهوية الجنسية لأودري هيل البالغة من العمر 28 عاما. حيث يمكن أن يكشف ذلك عن دوافعها.

وقال في مؤتمر صحفي: "تقدم نفسها على أنها متحول جنسيا".

وأكد أن عناصر الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث بعد 14 دقيقة، واشتبكوا على الفور مع الجانية التي كانت مسلحة بندقيتين آليتين ومسدس، حيث قتلت برصاص الشرطة.

المصدر: نوفوستي