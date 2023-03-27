الصين: نأمل بإجراء تحقيق دولي في تفجير "السيل الشمالي"

أعلن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، في اجتماع لمجلس الأمن، أن الصين تأمل في إجراء تحقيق دولي في تفجير "السيل الشمالي"، وتقديم نتائجه في أقرب وقت ممكن.

وقال قنغ شوانغ: "تأمل الصين أن يتم إجراء هذا التحقيق الدولي وتقديم النتائج في أقرب وقت ممكن. يتحمل مجلس الأمن مسؤولية مواصلة التعامل مع هذا الحادث".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن بعض أعضاء المجلس أعربوا عن رأيهم بضرورة استكمال التحقيقات الوطنية أولا، ثم النظر في فكرة إجراء تحقيق دولي.

وشدد على أن "أكثر من ستة أشهر مرت على التفجيرات، ومن الضروري القيام بهذه الإجراءات التحقيقية في أسرع وقت ممكن، وإلا سيكون جمع الأدلة والحصول على نتائج موثوقة للتحقيقات أكثر صعوبة".

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته روسيا والصين لإطلاق تحقيق دولي في تفجير "السيل الشمالي".

المصدر: نوفوستي