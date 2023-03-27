مؤيدون لنتنياهو يعتدون على سائق عربي (فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء يوم الاثنين، بأن متظاهرين مؤيدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتدوا على سائق عربي.

وتجمع ظهر الاثنين عشرات آلاف المتظاهرين ضد خطة إضعاف القضاء في محيط الكنيست الإسرائيلي، فيما اندلعت صدامات بين متظاهرين مؤيدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومناهضي إجراءات الحكومة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه حصل على موافقة أغلبية أعضاء حكومته على تأجيل التعديلات القضائية، لمنع اندلاع حرب أهلية في إسرائيل.

وأضاف في كلمة يوم الاثنين أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع، حيث قال: "أنا اعطيت فرصة حقيقية للتفاوض".

وأوضح أنه قرر تأجيل التعديلات القضائية لهذه الدورة من الكنيست حتى الوصول لإجماع.

كما أشار إلى أنه سيتم مناقشة التعديلات القضائية في الدورة القادمة من الكنيست.

المصدر: RT + وكالات