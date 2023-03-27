الخارجية البيلاروسية: العقوبات لن تجبر مينسك على العمل خلافا لمصالحها الوطنية

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة أن أي قيود أو تهديدات لن تجبر مينسك على الانحراف عن المسار المحدد والعمل خلافا لمصالحها الوطنية.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الاثنين: "كانت بيلاروس ولا تزال وستظل دولة ذات سيادة وتمارس سياسة خارجية مستقلة. ولن تجبرنا أي عقوبات أو قيود أو تهديدات على الانحراف عن مسارنا المحدد وعمل ما يتعارض مع مصالحنا الوطنية".

وأضاف البيان أن القرار الأمريكي الأخير حول فرض عقوبات جديدة على بيلاروس لم يكن مفاجئا بالنسبة للجانب البيلاروسي، موضحا: "من الصعب توقع أي شيء آخر من الدولة التي تعتبر نفسها، بسبب القصور الذاتي، حاكما على مصائر العالم ولا تزال تثق بوضعها الاستثنائي وإفلاتها من العقاب".

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية، سابقا، القائمة السوداء الأمريكية التي تدل على أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على عدد من الأشخاص والكيانات من بيلاروس بما فيها شركة "بيلاز" و"مصنع مينسك لإنتاج السيارات" بالإضافة إلى طائرة "بوينغ 737" التي يستخدمها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وإدارة وأعضاء لجنة الاقتراع المركزية لبيلاروس.

المصدر: نوفوستي