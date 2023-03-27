نتنياهو يدعو متظاهري اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتظاهرين من كافة الأطياف السياسية إلى التصرف بمسؤولية، وذلك بعد دعوات جديدة للتظاهر.

وكتب نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية وعدم التصرف بعنف. نحن أخوة".

אני קורא לכל המפגינים בירושלים, מימין ומשמאל, לנהוג באחריות ולא לפעול באלימות. אנשים אחים אנחנו. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 27, 2023

وتأتي دعوة نتنياهو بعد أن دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مؤيدي حزب الليكود والحزب الحاكم والصهيونية الدينية إلى "الخروج في مظاهرات مضادة في شوارع اسرائيل".

وفي السياق دعا نشطاء اليمين إلى استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين الذين يتظاهرون ضد "الإصلاح القضائي".

يذكر أنه كان من المقرر أن يعقد نتنياهو مؤتمرا صحافيا لإعلان وقف العمل التغييرات بالتشريعات القضائية، إلا أن المؤتمر تم تأجيل إلى وقت.

هذا وهدد بن غفير بحل الحكومة إذا حصل ذلك، فيما أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، نتنياهو بموافقته على وقف التغييرات بالتشريعات القضائية مؤقتا.

المصدر: RT