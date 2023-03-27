الخارجية الروسية: الغرب لن يكون قادرا على عرقلة التحضير للقمة الروسية الإفريقية

"تحاول الدول الغربية أن تلقي بظلالها على عمل موسكو للتحضير للقمة الروسية الإفريقية الثانية، وتحاول إثناء الدول الإفريقية على المشاركة في هذه الفعالية".

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صرح بذلك نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، الذي تابع: "لكنه من غير المرجح أن تنجح تلك الدول في مساعيها".

وأكد بوغدانوف على أن "الخطط لا تتغير، هم في الغرب يحاولون تشويه هذا العمل، وإثناء الدول الإفريقية عن المشاركة، لكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن ينجحوا في ذلك".

وكان بوغدانوف قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة على إفريقيا لإفشال هذه القمة، في إطار حملتها لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا، وتقوم بتهديد عدد من البلدان الإفريقية بالعقوبات، ووقف المساعدات المالية والإنسانية.

ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية الإفريقية في يوليو المقبل بمدينة بطرسبورغ، فيما عقدت القمة الروسية الإفريقية الأولى في سوتشي أكتوبر 2019.

المصدر: تاس