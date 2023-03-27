بوغدانوف: روسيا تتابع بقلق الاحتجاجات في إسرائيل

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تتابع بقلق الوضع الحالي في إسرائيل حيث اندلعت يوم أمس احتجاجات واسعة النطاق.

وأضاف بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا: "نراقب الوضع هناك، لكن بقلق طبعا. المهم بالنسبة لنا عدم ظهور مشاكل لمواطنينا الموجودين هناك".

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وتظاهر آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، ليل الأحد/ الاثنين، للاحتجاج على مشروع قانون إصلاح القضاء.

وجاء ذلك بعد ساعة من إعلان ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، الذي طالب أمس بوقف مشروع القانون، وشملت التظاهرات المدن الرئيسية مثل تل أبيب وبئر السبع، ومدينتي حيفا في الشمال والقدس.

المصدر: تاس