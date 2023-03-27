ليبرمان يدعو نتنياهو للاستقالة والليكود إلى اختيار زعيم بديل له

دعا رئيس حزب يسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان حزب الليكود لإيجاد زعيم جديد للحزب والحكومة بدلا من بنيامين نتنياهو آملا في أن يعلن الأخير استقالته إلى جانب وقف قانون إصلاح القضاء.

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وقال ليبرمان، الذي شغل سابقا منصبي وزير الدفاع وزير الخارجية في إسرائيل، في تغريدة على "تويتر": "لا يوجد دكتاتور قادر على الوقوف في وجه احتجاج عام واسع وعادل يشمل جميع فئات السكان"، وأضاف ليبرمان، في إشارة إلى وزير العدل ياريف ليفين، مهندس الإصلاح القضائي: "آمل أنه بالإضافة إلى وقف التشريع، سنسمع عن استقالة رئيس الوزراء ووزير العدل".

وتابع ليبرمان: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنني أدعو أصدقائي في الليكود، لصالح دولة إسرائيل، إلى الإطاحة بنتنياهو وتشكيل ائتلاف جديد يتكون من الأحزاب الصهيونية، على أن يأتي رئيس الوزراء من صفوف الليكود".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل