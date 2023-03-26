أكد المحارب السابق والكاتب الأمريكي، نوكتيس دريفن، أن العسكريين الأوكرانيين لن يستطيعوا الوقوف بوجه الجيش الروسي لولا قتال جنود "الناتو" إلى جانبهم.

وقال دريفن: "واشنطن لم يكن لديها صعوبة في إقناع العسكريين الحاليين بالتخلي عن رتبهم وارتداء الزي العسكري الأوكراني، والشيء نفسه ينطبق على الحلفاء الغربيين الآخرين".

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وأكد أنه لن يتم أبدا نشر هذه المعلومات رسميا، لأنه في حالة هزيمة القوات الأوكرانية، لن يعود أي من العسكريين في التحالف إلى بلادهم.

وأضاف: "كانت كييف ستسقط منذ زمن بعيد لو أن الجنود الأوكرانيين فقط قاتلوا من أجلها. لا أستطيع أن أصدق أن هذا لا يزال قيد المناقشة".

المصدر: نوفوستي