كيربي: مهاجمو القاعدة الأمريكية في سوريا لم يكونوا على علم بأن منظومة دفاعها الجوي غير كاملة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن واشنطن لا تملك معلومات عما إذا كان مهاجمو القاعدة الأمريكية في الحسكة السورية على علم بعدم اكتمال الدفاع الجوي بالقاعدة.

وأضاف كيربي خلال مقابلة مع شبكة CBS News، ردا على سؤال عن التشغيل الجزئي لنظام الدفاع الجوي في القاعدة التي تم استهدافها: "نحن لا نرى أي دلائل على أن مهاجمي قاعدة التحالف الأمريكي كان لديهم أي علم بذلك".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الجمعة، نقلا عن مصادر عسكرية، أن قاعدة التحالف الأمريكي في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة يوم الخميس، لم يكن لديها نظام دفاع جوي يعمل بشكل كامل.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية ضد تشكيلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في سوريا ردا على هجوم إيراني بطائرة مسيرة على قاعدة للتحالف، أسفرت عن مقتل جندي أمريكي وإصابة ستة آخرين.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية هاجمت طائرة مسيرة قاعدة التحالف في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن الطائرة المسيرة إيرانية المنشأ.

وتسيطر القوات المسلحة الأمريكية بشكل غير قانوني على مناطق في شمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.

المصدر: ريا نوفوستي