أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي على قرار إقالته

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تغريدة على "تويتر" مساء الأحد، علق فيها على قرار إقالته من منصبه.

وقال يوآف غالانت في التغريدة: "سيبقى أمن إسرائيل المهمة الاساسية لي".

ביטחון מדינת ישראל תמיד היה ותמיד יישאר משימת חיי 🇮🇱 — יואב גלנט (@yoavgallant) March 26, 2023

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.

ويأتي ذلك بعد خطاب متلفز لغالانت يوم السبت، دعا فيه لوقف فوري ومؤقت لخطة الحكومة اليمينية المتطرفة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، في أول معارضة علنية من داخل ائتلاف حكومة نتنياهو.

وجاء قرار نتنياهو في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية رفضا للتعديل الذي من شأنه وفق المعارضين أن يسيطر على السلطة القضائية بالكامل.

المصدر: RT + "تويتر"