رئيسة الوزراء الفرنسية بصدد لقاء ممثلي المعارضة "للتهدئة في البلاد"

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أنها ستلتقي يوم غد الأحد ممثلي الكتل البرلمانية، والأحزاب السياسية بما فيها المعارضة "للتهدئة في البلاد".

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وأوضحت بورن في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أنه من المقرر أن تجري لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في الأسبوع التالي.

يأتي ذلك في خضم مظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 مارس من دون التصويت عليه في البرلمان.

المصدر: "أ ف ب"