 
مباشر

رئيسة الوزراء الفرنسية بصدد لقاء ممثلي المعارضة "للتهدئة في البلاد"

أخبار العالم

رئيسة الوزراء الفرنسية بصدد لقاء ممثلي المعارضة
AFP
رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v06w

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أنها ستلتقي يوم غد الأحد ممثلي الكتل البرلمانية، والأحزاب السياسية بما فيها المعارضة "للتهدئة في البلاد".

إقرأ المزيد
لوبان تحذر من
لوبان تحذر من "انفجار اجتماعي" في فرنسا بسبب الإصلاح التقاعدي

وأوضحت بورن في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أنه من المقرر أن تجري لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في الأسبوع التالي.

يأتي ذلك في خضم مظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 مارس من دون التصويت عليه في البرلمان.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا