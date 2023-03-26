بين مؤيد وساخط على القرار.. أصداء إقالة نتنياهو وزير دفاعه غالانت

لم تمض دقائق على إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، إثر رفضه التعديلات القضائية، حتى انهالت تغريدات المعلّقين على هذا القرار بين مرحّب، ومندّد.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، إن إقالة غالانت انحطاط جديد لحكومة التطرف اللاصهيونية.

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وأكد أن حكومة نتنياهو تتجاهل التحذيرات حول التهديدات الأمنية.

وشدد لابيد على رئيس الوزراء الإسرائيلي خطر على أمن الدولة.

وذكر لابيد في تغريدة: "إن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، لمجرد تحذيره من تهديد لأمن إسرائيل، هو تدني جديد لحكومة معادية للصهيونية تمس بالأمن القومي وتتجاهل تحذير جميع المسؤولين الأمنيين".

وأضاف "يمكن لنتنياهو إقالة غالانت، لكنه لا يستطيع إطلاق النار على الواقع ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل الذي يقف في وجه جنون التحالف".

2/2 ראש ממשלת ישראל הוא סכנה לבטחון מדינת ישראל. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 26, 2023

وتعليقا على القرار قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، "نواجه تهديدا حقيقيا ونتنياهو وضع نفسه قبل أمن إسرائيل".

كما نددت زعيمة "حزب العمل" الإسرائيلي ميراف ميخائيلي، بقرار نتنياهو.

وأفادت ميراف ميخائيلي بأن رئيس الوزراء يشكل خطرا على إسرائيل الآن أكثر من أي وقت مضى.

من جهته، رحب من وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بإقالة غالانت من منصبه.

وقال إيتمار بن غفير عقب إقالة وزير الدفاع: "الآن بدأ الإصلاح".

وأقال بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.

ويأتي ذلك بعد خطاب متلفز لغالانت يوم السبت، دعا فيه لوقف فوري ومؤقت لخطة الحكومة اليمينية المتطرفة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، في أول معارضة علنية من داخل ائتلاف حكومة نتنياهو.

وجاء قرار نتنياهو في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية رفضا للتعديل الذي من شأنه وفق المعارضين أن يسيطر على السلطة القضائية بالكامل.

هذا، وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن لدى نتنياهو الآن 48 ساعة لتعيين وزير دفاع جديد.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو قد يعين وزير الزراعة آفي ديختر وزيرا جديدا للدفاع، لأنه يدعم خططه في التغييرات القضائية.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية