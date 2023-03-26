السفارة الروسية في روما تندّد بهجوم صحيفة إيطالية على روسيا وتاريخها

وجهت السفارة الروسية في روما رسالة مفتوحة لرئاسة تحرير صحيفة Corriere della Sera، نددت فيها بمقال كال العداء لروسيا، "وأثار دهشة الدبلوماسيين الروس" في إيطاليا.

وجاء في الرسالة التي وجهت رئيس تحرير الصحيفة، لوتشيانو فونتانا: "قرأنا مقالكم بقدر كبير من الدهشة، وكرامتنا تحتم علينا بحث ما ورد فيها من كراهية غير مبررة لروسيا وشعبها".

وأضافت: زعم المقال أن روسيا تشكل تهديدا لأوروبا والمجتمعات الأوروبية، وبذلك حققت رئاسة تحرير الصحيفة هدفها، حيث تسعى لاستفزاز الروس وإثارة غضب الملايين حول العالم ممن هم على أدنى دراية بالتاريخ الحديث.

وأشارت السفارة إلى أن الجانب الروسي يعول على الحس السليم لدى الإيطاليين الذين لا يعتبرون الروس أعداء لهم، حيث لطالما نظر الروس لإيطاليا بعين من الود والاحترام.

وختمت السفارة رسالتها بمطالبة "السيد رئيس تحرير الصحيفة بأن يأخذ بالاعتبار وجهة نظر السفارة الروسية، التي تعكس موقف الأغلبية المطلقة من مواطني روسيا".

المصدر: نوفوستي