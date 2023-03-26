الحوثي: نريد سلاما حقيقيا وواشنطن تغطي جرائمها بإرسالها مبعوث سلام لليمن

قال القيادي في "أنصار الله" محمد علي الحوثي، إن تيّاره "يريد سلما حقيقيا وواشنطن تقود عدوانا على اليمن، يعني استمراره أن حجم الهزيمة سيكبر على التحالف".

وفي كلمة له خلال المسيرات التي شهدتها العاصمة صنعاء وبعض المحافظات بمناسبة "يوم الصمود الوطني" قال الحوثي اليوم الأحد: جاهزون لخوض أي خيار يحدّده قائد الثورة." مضيفا أنه "لن يهدأ لنا بال حتى ينال وطننا الحرية الكاملة والاستقلال التام."

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وأضاف: "نريد سلاما حقيقيا لا سلاما إعلاميا، ونحن لم نضع شروطا تعجيزية أو شروطا تتعارض مع القانون الدولي"، مبينا أن أمريكا تقود هذا العدوان، لذلك فإن إرسال مبعوث للسلام هو لمجرد التغطية على إجرامها.

وتابع القيادي أن: تحالف العدوان ارتكب المجازر والجرائم التي لا يستطيع إنكارها، وهذه الوحشية لا تزيدنا إلا إصرارا على مواجهته.

وعن مزاعم وجود التحالف بشأن التواجد الإيراني في اليمن قال الحوثي: "قلنا من اليوم الأول أن إيران دولة جارة وأننا لا نقاتل عنها، وقالوا (التحالف) إنهم يقاتلون إيران في اليمن، وها هم اليوم يذهبون للسلام والحوار معها."

واعتبر الحوثي أن الأمم المتحدة شرعنت الحصار ووقف المرتبات والمساعدات.

المصدر: المسيرة نت