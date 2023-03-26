ضابط مخابرات أمريكي يسخر من بيان كيربي حول خطة السلام الصينية

أثار بيان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، حول خطة السلام الأوكرانية التي اقترحتها الصين سخرية ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر.

وقال كيربي في وقت سابق إن الهدنة في هذه المرحلة ستعني تحقيق مكاسب إقليمية لروسيا، وستكون انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر أن هذا سيؤدي إلى عالم عادل يوفر مصالح أوكرانيا.

وعلق ريتر ساخرا: "استمعوا إلى ما قاله للتو. لاحظوا الجرأة التي يتحدث بها ممثل البيت الأبيض".

وأكد أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أن الرئيس الأمريكي هو الذي رفض بحث أي مقترحات لحل الوضع "اقترحتها روسيا حتى قبل بدء التصعيد".

المصدر: نوفوستي