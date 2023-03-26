انسحاب مرشح بايدن لرئاسة إدارة الطيران الاتحادية

أكد وزير النقل الأمريكي بيت بوتيغيغ، أن مرشح الرئيس جو بايدن لرئاسة إدارة الطيران الاتحادية، انسحب في مواجهة معارضة الجمهوريين بمجلس الشيوخ.

ويدير المرشح، فيل واشنطن، مطار دنفر الدولي منذ عام 2021 وقبل ذلك كان يتمتع بخبرة كبيرة في النقل البري، ما دفع الجمهوريين إلى إثارة مخاوف بشأن افتقاره إلى الخبرة في العمل كطيار أو لشركة طيران، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء يوم الأحد.

وفي تغريدة على "تويتر" في وقت متأخر من يوم السبت، ألقى بوتيغيغ باللوم على "الهجمات الحزبية والعرقلة الإجرائية" في قرار واشنطن، قائلا إنها "غير مستحقة".

وأرجأت لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون تصويتا مقررا على ترشيحه الأسبوع الماضي.

ولا تزال إدارة الطيران الاتحادية بدون قائد دائم لمدة عام تقريبا.

وكان واشنطن سيصبح أول مدير دائم من أصحاب البشرة السمراء، للهيئة إذا تم تأكيد تعيينه.

المصدر: د ب أ