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جون كيربي: لا مؤشرات لدينا على نشر موسكو أسلحة نووية في بيلاروس

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جون كيربي: لا مؤشرات لدينا على نشر موسكو أسلحة نووية في بيلاروس
AFP
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي
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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أنه لا مؤشرات لدى الولايات المتحدة، على نقل روسيا أسلحة نووية إلى بيلاروس.

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وأضاف في تصريح لقناة "سي بي إس": "ليس لدينا أي مؤشر على أن بوتين نفذ ما أعلنه أو نقل أي أسلحة نووية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وأوضح بوتين أن روسيا لن تسلم أسلحة نووية إلى بيلاروس، لكنها تفعله ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود، وأن مواقع تخزين الأسلحة النووية في بيلاروس قيد التشييد، وستصبح جاهزة حتى الـ1 من يوليو المقبل.

المصدر: وكالات

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