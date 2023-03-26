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"هآرتس": الداخلية الإسرائيلية أزالت قبة الصخرة من صورة في أحد مكاتبها

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هآرتس
اسرائيل تزيل قبة الصخرة من صورة لساحة حائط البراق
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ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية أزالت قبة الصخرة من صورة لساحة حائط البراق.

وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية الإسرائيلية أزالت قبة الصخرة من خلفية الصورة التي علقت في قاعة استقبال لجنة الاستئناف التابعة لها في القدس.

 الصورة، التي تمت معالجتها، تظهر ساحة حائط البراق بدون القبة الذهبية.

وتخدم لجنة الاستئناف العديد من سكان القدس الشرقية الذين يستأنفون الطلبات المرفوضة للحصول على تصاريح البناء.

المصدر: هآرتس 

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