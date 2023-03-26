إعلام عبري: نتنياهو يستعد لإقالة غالانت.. والبديل حاضر

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، بعدما دعا الأخير علنا إلى وقف حملة الإصلاح القضائي.

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وقالت تقارير صحافية إسرائيلية إن نتنياهو يفكر باستبدال غالانت، عبر الاستعانة بوزير الزراعة آفي ديختر، رئيس الشاباك السابق الذي أفادت التقارير أنه أيد أيضا تعليق حملة الإصلاح لكنه تعهد يوم الأحد بالتصويت لصالحها.

ووفقا لتقارير وردت في وسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو يفكر إما في إقالة غالانت أو تعريضه للتهديد بالطرد من الحكومة إذا لم يصوت لصالح الإصلاح القضائي في الكنيست.

يأتي ذلك بعد خطاب متلفز لغالانت السبت، دعا فيه لوقف فوري ومؤقت لخطة الحكومة اليمينية المتطرفة المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، في أول معارضة علنية من داخل ائتلاف حكومة نتنياهو، في وقت تتواصل الاحتجاجات الشعبية رفضا للتعديل الذي من شأنه وفق المعارضين أن يسيطر على السلطة القضائية بالكامل.

المصدر: تايمز او إسرائيل