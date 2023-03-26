قال فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، إن أحد سكان مدينة غوليبول في الجزء الخاضع لأوكرانيا من مقاطعة زابوروجيه قام بقتل عسكري أوكراني حاول الاعتداء عليه.

وأضاف روغوف: "تمكن أحد السكان المحليين في غوليبول من التصدي لعسكري أوكراني وقتله. حاول العسكري الاعتداء بالضرب على المدني المذكور، لكن الأخير تمكن من تجريد العسكري من سلاحه وقتل المعتدي وجرح ثلاثة آخرين من زملائه".

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ووفقا لروغوف، الذي يشغل منصب عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، تحاول السلطات الأوكرانية، إضفاء صبغة سياسية على حادث خلاف عادي وبالتالي تبرير ذمة العسكري المعتدي، وذلك عن طريق اتهام المدني بمولاة روسيا.

ويشار إلى أن مقاطعة زابوروجيه انضمت إلى روسيا الاتحادية وباتت أحد كياناتها الفيدرالية، بعد الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر 2022.

وفي الوقت الراهن، يقع أكثر من 70 ٪ من أراضي مقاطعة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا، لكن المركز الإقليمي - مدينة زابوروجيه لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي