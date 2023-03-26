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30 قتيلا بغرق عبّارة قبالة الغابون

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30 قتيلا بغرق عبّارة قبالة الغابون
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ارتفعت حصيلة غرق عبّارة قبالة سواحل الغابون إلى 30 قتيلا فيما لا يزال البحث عن سبعة مفقودين مستمرا، حسب المدّعي العام في ليبرفيل.

وأُنقِذ 124 من أصل 161 شخصا كانوا على متن عبّارة "إيستر ميراكل" التي غرقت ليل 8-9 مارس.

كانت هذه السفينة التي تنقل ركابا وبضائع، تبحر في رحلة بين العاصمة ليبرفيل وميناء بورت-جانتي النفطي. وقد غرقت على بُعد 10 كيلومترات من الساحل.

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وقال المدعي أندريه باتريك روبونا في حديث متلفز إن عمليات البحث التي أعاقتها الأمطار الغزيرة الجمعة "قد تواصلت اليوم، ولم يُعثر سوى على جثة رجل واحد".

وأضاف أن "البحث مستمر وكذلك التحقيق وجلسات الاستماع"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وفُتحت تحقيقات في الحادث، وأعلنت الحكومة تعليق مهمات أربعة مسؤولين إداريين في شكل احتياطي.

وتحدّثت النيابة عن وضع أشخاص قيد التحقيق وتوقيف آخرين.

المصدر: "أ ف ب"

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