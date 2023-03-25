بوتين: مباحثاتنا مع شي تمحورت حول العلاقات الثنائية والاقتصاد

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في موسكو مؤخرا، تمحورت بشكل رئيسي حول القضايا الاقتصادية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بوتين: "بحثنا خلال أربع ساعات العلاقات الثنائية من جميع النواحي، وخاصة في المجال الاقتصادي، وكان التركيز الرئيسي على ذلك".

وأضاف: "أولى الرئيس الصيني الكثير من الاهتمام للكشف عن المبادئ الإيجابية لخطة السلام الصينية، والتسوية في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي