بوتين: مباحثاتنا مع شي تمحورت حول العلاقات الثنائية والاقتصاد
Sputnik
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في موسكو مؤخرا، تمحورت بشكل رئيسي حول القضايا الاقتصادية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال بوتين: "بحثنا خلال أربع ساعات العلاقات الثنائية من جميع النواحي، وخاصة في المجال الاقتصادي، وكان التركيز الرئيسي على ذلك".
وأضاف: "أولى الرئيس الصيني الكثير من الاهتمام للكشف عن المبادئ الإيجابية لخطة السلام الصينية، والتسوية في أوكرانيا".
المصدر: نوفوستي