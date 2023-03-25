الرئاسة التركية: لم نغلق أبواب "الناتو" في وجه السويد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عبر قناة NTV التلفزيونية، أن بلاده لم تغلق أبواب حلف "الناتو" أمام السويد.

وقال قالن: "لم نغلق أبواب "الناتو" أمام السويد، فالعملية وسرعة العملية تعتمد كليا على الخطوات التي تتخذها ستوكهولم".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أن أنقرة اتخذت قرارا بأن يبدأ البرلمان التركي المصادقة على انضمام فنلندا لحلف "الناتو" بعد استكمالها الشروط اللازمة.

المصدر: RT