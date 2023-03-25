وكالة الطاقة الذرية تؤكد العثور على اليورانيوم الليبي المفقود

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها الذين زاروا جنوب ليبيا عثروا على براميل تحتوي على يورانيوم طبيعي، كانت الوكالة أعلنت فقدانها في ليبيا.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن الوكالة أن "مفتشي الأمم المتحدة زاروا المنطقة في 21 مارس الجاري، وشاهدوا نقل المواد إلى موقع التخزين.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا أن مفتشي الأمم المتحدة وجدوا أن "كمية صغيرة نسبيا من مركز خام اليورانيوم لا تزال مجهولة المصير".

لكنها أشارت إلى أنه لا توجد مخاطر إشعاعية فورية في الموقع.

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وقال بيان عن الوكالة إن "التحقيقات لا تزال جارية في هذا الشأن بما في ذلك مطابقة كميات اليورانيوم الطبيعي في الموقع مع تلك التي سبق أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها".

وأشارت الوكالة إلى أن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي أبلغ الدول الأعضاء يوم الجمعة بنتائج الزيارة.

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي المخزن في موقع ببلدة سبها الجنوبية.

وكان الجيش الليبي أعلن في وقت سابق العثور على المواد المفقودة بالقرب من موقع التخزين.

المصدر: "أ ب"