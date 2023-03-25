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رئيس البرازيل يرجئ زيارته إلى الصين حتى إشعار آخر

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رئيس البرازيل يرجئ زيارته إلى الصين حتى إشعار آخر
AP
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أعلنت الحكومة البرازيلية أن رئيس البلاد، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، أجل زيارته إلى الصين إلى أجل غير مسمى، على خلفية التهاب رئوي أصيب به.

ولم يتم تحديد موعد جديد لهذه الزيارة التي سبق أن أرجئت يوما واحدا بسبب "التهاب رئوي طفيف".

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وقال وزير الخارجية البرازيلي، مورا فييرا، في وقت سابق أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يعتزم طرح مبادرة دولية تقوم على حشد "نادي سلام" يضم الصين للتسوية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن رحلة لولا دا سيلفا إلى الصين تظهر عودة البرازيل إلى سياسة خارجية أكثر استباقية.

ووعد الوزير بإعادة السياسة البرازيلية المتمثلة في "البقاء على اتصال مع كل دولة".

المصدر: ا ف ب

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