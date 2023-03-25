المتهم بالتورط في اغتيال رئيس هايتي يعترف بذنبه في الولايات المتحدة

أفادت وكالة Associated Press، أمس الجمعة، بأن شخصا يحمل جنسية هايتي وتشيلي، اعترف في الولايات المتحدة بتورطه في اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس في يوليو 2021.

ووفقا للوكالة، اعترف رودولف جار البالغ من العمر 50 عاما، بذنبه في محكمة ميامي (ولاية فلوريدا) في تقديم الدعم المالي والتآمر لاختطاف وقتل مويس.

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وذكرت الوكالة، أن المتهم اعترف بتقديمه الأسلحة والطعام والمسكن للمواطنين الكولومبيين الذين كانوا جزءا من جماعة إجرامية شاركت في عملية القتل.

وتشير الوكالة إلى أن المتهم أبرم صفقة مع التحقيق، وقدم بيانات من شأنها أن تساعد السلطات في مقاضاة 10 متهمين آخرين محتجزين لدى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم على جار في الثاني من يونيو المقبل، وهو يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى المؤبد. وبشكل إجمالي تحتجز السلطات الأمريكية، 11 شخصا بشبهة الضلوع في تنظيم عملية قتل مويس.

في 7 يوليو عام 2021، قامت مجموعة من المسلحين باغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في مقر إقامته.

المصدر: تاس