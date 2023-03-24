بايدن يعلن تحديث نظام الدفاع الجوي الأمريكي والكندي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال خطابه في البرلمان الكندي، تحديث نظام الدفاع الجوي الأمريكي والكندي المشترك.

وقال بايدن: "ستتلقى نوراد (قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية) قريبا رادارات ما وراء الأفق من الجيل التالي لتعزيز قدرات الإنذار المبكر".

وأشار إلى أنه سيتم أيضا تحديث البنية التحتية للرقابة في إطار نظام نوراد هذا العام.

تجمع نوراد بين أنظمة الدفاع الجوي لكندا والولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الكندية في يونيو أنها ستخصص 4.9 مليار دولار كندي (3.77 مليار دولار أمريكي) لتطويرها على مدى السنوات الـ6 المقبلة.

المصدر: نوفوستي