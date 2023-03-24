البرازيل تحشد "نادي سلام" يضم الصين لتسوية أزمة أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية البرازيلي، مورا فييرا، أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يعتزم طرح مبادرة دولية تقوم على حشد "نادي سلام" يضم الصين للتسوية في أوكرانيا.

وأكد فييرا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الرئيس يعتزم تقديم مثل هذا الاقتراح خلال زيارته للصين.

إقرأ المزيد

وقال: "نحن مهتمون جدا بتسهيل أو المساعدة في تنظيم أي اجتماع من شأنه أن يؤدي إلى عملية سلام. قال الرئيس البرازيلي مرات عديدة إنه يسمع الكثير عن النزاع، لكن الكلمات حول السلام قليلة جدا. إنه مهتم بمحادثات السلام".

وأشار إلى أن رحلة لولا دا سيلفا إلى الصين تظهر عودة البرازيل إلى سياسة خارجية أكثر استباقية.

ووعد الوزير بإعادة السياسة البرازيلية المتمثلة في "البقاء على اتصال مع كل دولة".

المصدر: نوفوستي