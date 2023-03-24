ماسك ينفي تقارير عن خطط مزعومة لصناديق سعودية وإماراتية للاستثمار في "سبيس إكس"

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يوم الجمعة، على التقارير التي أفادت بعزم مستثمرين من السعودية والإمارات ضخ أموال في شركته "سبيس إكس"، خلال جولة تمويل بمليارات الدولارات.

ونفى إيلون ماسك ما ذكرته التقارير حول هذه المبادرات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام قائلا: "ليس صحيحا".

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن شركة تابعة لصندوق الاستثمار السعودي (بديل)، وشركة الاستثمار الإماراتية (ألفا أبو ظبي)، تخططان للاستثمار في "سبيس إكس".

وفقا للتقارير التي نقلت المعلومات عن مصادر لم تسمها قالت إنها مطلعة على المناقشات، فمن المتوقع أن تقدر جولة التمويل الجديدة قيمة شركة تصنيع الصواريخ الفضائية بنحو 140 مليار دولار.

وقالت "سبيس كابيتال" في وقت سابق إن "سبيس إكس" جمعت ملياري دولار في عام 2022، ونحو 2.6 مليار دولار في عام 2020.

وأشار تقرير مجلة "ذا إنفورميشن" إلى أن بنك "مورغان ستانلي" يشرف على جهود التمويل في الجولة الجديدة.

إلى ذلك، ذكرت "بلومبرغ" يوم الثلاثاء نقلا عن مصادر أن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف بشأن نفوذ ماسك المتزايد، الذي يسيطر على الشركات في الصناعات الحيوية في البلاد.

وعلى وجه الخصوص، تعتقد الإدارة أن ماسك قد يكون عرضة للتلاعب الأجنبي فيما يتعلق بالتمويل من الشرق الأوسط وبصمة تسلا المتزايدة في الصين.

المصدر: وكالات + مجلة "ذا إنفورميشن"