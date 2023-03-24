سويسرا تحقق في كيفية وصول معداتها العسكرية إلى أوكرانيا

قال فابيان ماينفيش، السكرتير الصحفي لأمانة الدولة السويسرية للاقتصاد (SECO)، إن سلطات بلاده تحقق لتحديد كيف وصلت ناقلتي جند مصفحة من طراز "إيجل 1" سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

في وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام السويسرية صورا لناقلتي جند مصفحتين من طراز "إيجل 1" سويسرية الصنع، وهي بحوزة القوات الأوكرانية في دونباس.

وأضاف السكرتير الصحفي: "تواصل سويسرا استيضاح الحقائق وهي على اتصال حاليا مع ألمانيا في هذا السياق. ولا نعرف طبعا كم من الوقت ستستغرق هذه الاتصالات".

وذكر أنه تم في التسعينيات، تصدير 36 مركبة مدرعة من طراز "إيجل 1" إلى الجيش الدنماركي، وفي عام 2012 تقدمت الدنمارك بطلب لإعادة تصدير 27 منها إلى شركة ألمانية خاصة.

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وشدد ماينفيش، على أن الخارجية الدنماركية، أكدت للجانب السويسري أنه لم يتم تسليم أية مصفحة من المصفحات السويسرية إلى أي طرف ثالث بدون نيل الموافقة السويسرية على ذلك.

في وقت سابق، رفضت سويسرا طلبات من ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا، وبررت ذلك بتمسكها بمبدأ الحياد العسكري. وشددت السلطات، على أنه يمكن لسويسرا أن ترفض إعادة تصدير المواد العسكرية التي أنتجتها، إذا كان سيتم إرسالها إلى دولة متورطة في نزاع مسلح دولي.

المصدر: نوفوستي