الدفاع الروسية: تصفية 380 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع ذخيرة لـ"الفيلق الأجنبي" على محور دونيتسك

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها قضت على أكثر من 380 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي، كما دمرت مستودع ذخيرة لمرتزقة "الفيلق الأجنبي" في دونيتسك أيضا.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي أوضح أن خسائر الجيش الأوكراني بغلت نحو 60 جنديا على محور كوبيانسك، و125 جنديا على محور كراسني ليمان، وأكثر من 40 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و40 آخرين على محور خيرسون، في حصيلة يومية عامة تصل إلى 645 قتيلا.

ومن المعدات العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها على المحاور المذكورة خلال يوم مدفع هاوتزر D-20 وآخر من طراز D-30، و3 مدافع ذاتية الحركة Krab بولندية الصنع، وراجمة صواريخ "غراد"، ودبابة، و3 قطع من مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا"، ومدفع М777 أمريكي الصنع، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

وفيما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 87 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 109 مناطق

تدمير حظيرة بما فيها من طائرات بدون طيار أوكرانية في منطقة أوديسا

تدمير رادار أمريكي مضاد للبطارية AN / TPQ-37

اعتراض 3 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط 18 طائرة بدون طيار

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 404 طائرات، و224 مروحية، و3562 طائرة بدون طيار، و414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8392 دبابة ومدرعة أخرى، و1072 راجمة صواريخ، و4424 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و9091 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT