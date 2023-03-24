صحيفة: مجرم من النازيين الأستراليين الجدد قدم إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا

أفادت صحيفة Sydney Morning Herald، بأن مجرما أستراليا مرتبطا بالنازيين الجدد، توجه للقتال في أوكرانيا على الرغم من جهود الأمن الأسترالية لمنع المتطرفين من التدرب في الخارج.

ووفقا لهذه الصحيفة، يدور الحديث عن دانييل نيومان الذي له صلات مع رؤوس الجماعات النازية الجديدة في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، ومع المجموعة البريطانية Combat 18. وفي وقت سابق من هذا الشهر، غادر المذكور أستراليا متوجها إلى ماليزيا قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا للقتال ضد الروس.

إقرأ المزيد

وحسب معلومات الصحيفة، لم يتمكن أحد النازيين الجدد، العسكري الأسترالي السابق كونور سريتينوفيتش، من الذهاب إلى أوكرانيا ، لأنه حرم من جواز سفره في عام 2020، بطلب من المخابرات الأسترالية لصلاته مع المنظمة العنصرية Antipodean Resistance.

وقالت الصحيفة: "لعب كل من نيومان وسريتينوفيتش أدوارا رئيسية في الحركة اليمينية المتطرفة في أستراليا". على سبيل المثال، ساعد نيومان أكبر مجموعة نازية في أستراليا –"الشبكة الاشتراكية الوطنية"، على تكوين مجموعة جديدة في جزيرة تسمانيا.

ونقلت الصحيفة عن مايك بورغيس مدير المخابرات الأسترالية، قوله إن النازيين الجدد في أستراليا يسعون للانضمام إلى القوات المسلحة في البلاد لنشر وجهات نظرهم هناك.

المصدر: نوفوستي