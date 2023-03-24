المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات الـ11 ضد روسيا موجهة لمنع محاولات تجاوزها

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن حزمة العقوبات الأوروبية الـ11 ضد روسيا تهدف بشكل رئيسي لمنع محاولات تجاوز هذه العقوبات والالتفاف عليها.

وأضافت في مؤتمر صحفي، عقب اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "تهدف حزمة العقوبات الجديدة، لسد الثغرات ومنع محاولات تجاوز العقوبات".

إقرأ المزيد

ولم تحدد رئيسة المفوضية الأوروبية ما إذا كان العمل جاريا بالفعل في مجال وضع حزمة جديدة من العقوبات، ولم تتطرق كذلك إلى التوقيت المحتمل لتطبيقها.

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسعت دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية. وتم حتى الآن فرض 10 حزم من العقوبات.

المصدر: تاس