بعد 16 عاما.. كوريا الجنوبية لجارتها: تاريخ الاستحقاق يقترب

دعت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية الجمعة، كوريا الشمالية إلى سداد قرضها لعام 2007 من المواد الخام الصناعية بقيمة 80 مليون دولار، قائلة إن تاريخ الاستحقاق يقترب.

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وبموجب اتفاقية بين الكوريتين في ذلك الوقت، تهدف إلى المساعدة في تحسين الصناعات الخفيفة في كوريا الشمالية، زود الجنوب كوريا الشمالية بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الملابس والأحذية والصابون على شكل قرض، وكان من المفترض أن تسدد بيونغ يانغ القرض في شكل مواد عينية مثل الزنك والمعادن الأخرى، ولكن بعد سداد دفعة أولية في عامي 2007 و2008، لم تسدد كوريا الشمالية ديونها.

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة لي هيو-جونغ في مؤتمر صحفي إن"تقاعس الشمال عن التصرف يشكل انتهاكا للاتفاقية بين الكوريتين ويتعارض أيضا مع ممارسات التجارة الدولية".

المصدر: يونهاب