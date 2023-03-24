بعد الفشل بالتصدي لمسيرات الشمال.. سيئول تتخذ إجراء عاجلا

أعلن الجيش الكوري الجنوبي الجمعة، أن وكالة تطوير الدفاع (ADD) أصدرت طلبا عاجلا لإنتاج 100 طائرة مسيرة صغيرة منخفضة التكلفة في بداية شهر مارس الجاري.

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ولفتت وكالة "يونهاب" إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يسعى لضمان طائرات مسيرة صغيرة منخفضة التكلفة مماثلة للطائرات المسيرة الكورية الشمالية التي انتهكت المجال الجوي الكوري الجنوبي نهاية العام الماضي.

وكانت 5 طائرات مسيرة كورية شمالية انتهكت نهاية العام الماضي المجال الجوي ودخلت منطقة حظر الطيران"P73" في سيئول، مما أظهر ثغرة في قدرات الجيش الكوري الجنوبي على الرد، بحسب "يونهاب".

تجدر الإشارة، إلى أن نظام الطائرة المسيرة الصغيرة المنخفضة التكلفة التي أصدرت الوكالة طلبا لإنتاجها، يتكون من الطائرة ومنصة الإطلاق ومعدات دعم التشغيل لمعدات التحكم الأرضي، ويبلغ حجمها أقل من 3 أمتار من العرض، وأقل من مترين في الطول، وأقل من 17 كيلوغراما في وزن الإقلاع.

وبينما تبلغ ميزانية المشروع 3.2 مليارات وون، من المتوقع أن يتم التسليم نهاية يوليو المقبل.

المصدر: يونهاب