الدنمارك تدعو شركة "نورد ستريم" للمشاركة في انتشال "جسم مجهول" من مكان تفجير "السيل الشمالي"

دعت السلطات الدنماركية شركة Nord Stream 2 AG المشغلة لخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، للمشاركة في عملية انتشال "جسم مجهول" تم العثور عليه بالقرب من مكان تفجير الأنابيب.

وقالت وكالة الطاقة الدنماركية، في بيان لها، إنه "لغرض معرفة طبيعة الجسم، قررت السلطات الدنماركية انتشاله بمساعدة وزارة الدفاع الدنماركية. وفي هذا السياق قررت الوكالة دعوة الشركة المشغلة لخط الأنابيب، Nord Stream 2 AG، للمشاركة في العملية".

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وأضافت الوكالة أنها تتوقع ردا من الشركة قبل أن تبدأ بالعملية.

ونشرت الوكالة صورة للجسم، وهو على شكل أسطوانة بطول نحو 40 سنتيمترا وبقطر 10 سنتيمترات، ويعتقد أن الجسم المجهول قد يكون عوامة بحرية.

يذكر أن الدنمارك والسويد وألمانيا تجري تحقيقات في حادث تفجير خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" الذي وقع في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي، لكنها لم تدع روسيا للمشاركة في التحقيق، الأمر الذي أشارت موسكو إلى ضرورته أكثر من مرة.

المصدر: نوفوستي