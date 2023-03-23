الخارجية الروسية: انسحاب روسيا من مجلس أوروبا قرار صائب

أكد مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كوبرينتس، أن انسحاب روسيا من مجلس أوروبا كان قرارا صائبا.

وأكد أنه خلال العام الماضي، أتيحت لموسكو الفرصة للتأكد من صحة قرارها.

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وأضاف: "طلاقنا" من ستراسبورغ (مقر مجلس أوروبا) ليس نزوة، ولكنه قرار مدروس جيدا ونضج على مدى عدة سنوات".

وانسحبت روسيا من مجلس أوروبا في مارس 2022.

وأوضحت الخارجية الروسية حينها أن دول "الناتو" والاتحاد الأوروبي، "تسيء استغلال أغلبيتها في مجلس أوروبا، وتحول هذه المنظمة باستمرار إلى أداة لسياسة مناهضة لروسيا".

المصدر: RT