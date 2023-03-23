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زاخاروفا لكيربي: اضبط أعصابك يا جون فالقادم أعظم!

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زاخاروفا لكيربي: اضبط أعصابك يا جون فالقادم أعظم!
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الطيار الروسي بأنه "أحمق" بقولها: اضبط أعصابك، فالقادم أعظم!

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جاء ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت زاخاروفا: "جون، أتفهم انزعاجك، فقد فقدتم الطائرة المسيرة، ولا يمكنكم حتى الحصول على حطامها. لكن حافظ على أعصابك، لأن هناك الكثير من اللحظات الصعبة في انتظارك، وتحتاج إلى رعاية أعصابك.

بالمناسبة، لا يسعني إلا أن أسأل: ماذا تدعون هانتر بايدن في مجلس الأمن القومي؟"

المصدر: تليغرام

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