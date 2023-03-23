دبلوماسي روسي يحذر بريطانيا من مغبة توريد قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا

قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن تسليم بريطانيا قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا سيؤثر سلبا على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وأضاف أوليانوف: "توريد بريطانيا قذائف خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب لأوكرانيا، قد يؤثر سلبا على تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا. لن يرغب أحد، بما في ذلك في بريطانيا، في استيراد المنتجات الملوثة بالغبار المشع".

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في وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، أن بلادها ستسلم سلطات كييف ذخيرة خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب.

من جانبه قال الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء الماضي، تعليقا على قرار السلطات البريطانية، إن روسيا ستضطر للرد بشكل مناسب على "بدء الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي في الأزمة الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي