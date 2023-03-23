مستشار أمريكي سابق: الدور الأمريكي في النزاع الأوكراني جنون تام

انتقد المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، الدور الذي اعتمدته الولايات المتحدة لنفسها في النزاع الأوكراني.

وقال في حديث لقناة Judging Freedom على موقع يوتيوب، إن دور الوسيط العالمي الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في تقرير ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك سلام في أوكرانيا، أو حتى وقف إطلاق النار، هو جنون كامل.

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وأضاف: "يجب أن يكون ردنا على الشكل التالي: لقد أخذنا علما بهذا، وسننظر فيه، وسنرد بعد أن قمنا بمراجعته بعناية".

وشدد المستشار السابق، على أن أي "دبلوماسي جيد سيقول مثل هذا الكلام".

وانتقد ماكغريغور، سلطات الولايات المتحدة لعدم قبولها خطة السلام الصينية، وأشار إلى أن بكين على عكس واشنطن، مهتمة حقا بالسلام لأنها ترغب بتنفيذ خطة تنظيم "حزام واحد، طريق واحد"، وتحقيق التجارة إلى أوروبا عبر روسيا وأوكرانيا. لذلك استمرار النزاع ليس في مصلحة الصين على الإطلاق.

ويرى ماكغريغور، أن الأمر الرئيسي الذي يجب أن يفكر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن، هو كيفية الخروج من الأزمة الأوكرانية وسط الوضع الصعب للقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي